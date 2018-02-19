Политика

Новости

В «Матросской Тишине» сменился руководитель после скандала с VIP-камерами

Начальник московского СИЗО-1 «Матросская Тишина» сменился после скандала с VIP-камерами, сообщило «РИА «Новости».

В понедельник о назначении на должность подполковника Сергея Поздеева (ранее - замначальника управления ФСИН в Кировской области) сообщил начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз. «Мы надеемся, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами, очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент», — сказал Мороз.

По данным агентства, прежний руководитель «Матросской Тишины» Владимир Клочек вышел на пенсию.

О «роскошных VIP-камерах» в СИЗО в декабре 2017 г. сообщила замруководителя столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. «VIP-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - полупустые, просторные, красивые и, я бы даже сказала, модные <...> Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки», - сказала Меркачева «Московскому комсомольцу». При этом на другом уровне находятся переполненные арестованными гражданами камеры с полным отсутствием санитарии. ФСИН провела проверку этой информации, после чего стало известно об увольнении замначальника СИЗО по оперативной работе. Трех сотрудников строго наказали в дисциплинарном порядке.

В «Матросской Тишине» часто содержатся осужденные бизнесмены. Так, в декабре ОНК поверяла там условия содержания экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева. В разное время в этом СИЗО содержались Сергей Полонский, основатель «Мостовика» Олег Шишов и Михаил Ходорковский.