Политика

Новости

Российские военные подтвердили обострение обстановки в Сирии

Российские военные сегодня подтвердили обострение обстановки в Восточной Гуте – пригороде-анклаве оппозиции к северо-востоку от столицы Сирии Дамаска. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил об обстрелах со стороны боевиков, оппозиция обвиняет в эскалации президента Сирии Башара Асада.

«Отмечается обострение обстановки в Восточной Гуте. Незаконными вооруженными формированиями продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска», – заявил Евтушенко на брифинге в понедельник. По его данным, за сутки зафиксировано семь обстрелов. «Боевиками выпущено 19 мин. Есть пострадавшие среди мирного населения», – сообщил он. Сирийское госагентство SANA сообщило об одном погибшем и восьми раненых.

Оппозиционеры утверждают, что во время обстрелов правительственных войск погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения. Наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждает, что в Гуте за сутки погиб 71 человек, ранены 325. Подтверждений этих данных из других источников не поступало.