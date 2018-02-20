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«Коммерсантъ» выяснил сценарии защиты по делу керлингиста Крушельницкого

Приоритетом в защите российского керлингиста Александра Крушельницкого может стать версия о «допинг-терроризме», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, участвующих в выработке линии поведения. То есть Россия будет настаивать на том, что кто-то умышленно подсыпал спортсмену запрещенное вещество. Ранее стало известно, что допинг-тест Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане дал положительный результат. Конкретная стратегия будет выработана после того, как будут обнародованы детали исследования пробы В, которая покажет концентрацию запрещенного мельдония в крови спортсмена.

В защите Крушельницкого, по словам собеседника издания, рассматриваются два сценария. Если концентрация мельдония окажется низкой, будет сделан вывод о том, что запрещенное вещество было подсыпано российскому спортсмену еще на сборах в Японии. Тогда это станет предметом разбирательства российских следователей. Высокая концентрация будет говорить о приеме препарата непосредственно перед началом олимпийских стартов. В этом случае Москва будет доказывать принципиальную невозможность провезти в Олимпийскую деревню запрещенный препарат из-за жесткости проверок.

Проводя расследование допинговых махинаций, Международный олимпийский комитет сделал вывод о том, что пробы могут быть вскрыты без видимых следов. Сейчас этот вывод может быть использован как козырь России.

Большинство зарубежных керлингистов, принимающих участие в Олимпиаде в Пхенчхане, считают керлинг «чистым» видом спорта и не видят никаких преимуществ от применения допинговых препаратов. Скип датской женской команды Мадлен Дюпон признавала, что признание кого-либо из керлингистов в употреблении допинга «вызвало бы смех»: «Для чего он тебе нужен?» Скип мужской сборной США Джон Шустер, комментируя ситуацию с Крушельницким, говорил о вероятности неудачного стечения обстоятельств. Правда, другой американский керлингист, Мэтт Хэмилтон, и швейцарка Сильвана Тириндзони полагали, что даже в керлинге допинг способен дать «небольшое превосходство», особенно в дабл-миксте.