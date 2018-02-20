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Роскачество объяснило появление в российских магазинах поддельного коньяка

Значительные объемы напитков, поступающих в розницу под названием коньяка, не соответствуют ГОСТу из-за отсутствия методики соответствующих проверок. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель Роскачества Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме.

«По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет, однако данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала», – рассказал Протасов. Он пояснил, что в России сформулированы требования к продуктам и процессам, необходимым при производстве коньяка, «но не всегда есть точные методы контроля». По его словам, методики достоверной идентификации состава коньяка не аттестованы и не имеют юридической силы.

«То есть это либо пшеница, либо крахмалы картофельного происхождения, это не коньяк. При этом производитель может писать на этикетке что угодно и доказать, что это нарушение законодательства, до аттестации методики никто не сможет», – подчеркнул руководитель Роскачества.

В ноябре 2017 г. вице-премьер России Александр Хлопонин заявлял, что доля поддельного коньяка в магазинах может достигать 40%. На совещании у Хлопонина контролирующие службы приводили данные, из которых следовало, что рынок отечественного коньяка в первом полугодии 2017 г. вырос на 12,2%, но производство дистиллятов в России сократилось на 7%, а импорт сырья – на 8%. Хлопонин обещал, что предварительная проверка завершится до конца 2017 г., а проверка конкретных предприятий – к марту 2018 г.