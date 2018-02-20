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СМИ узнали о распоряжении глушить сигналы сотовой связи на российских базах в Сирии

На территориях двух российских баз в Сирии будут глушиться сигналы сотовой связи (2G и 3G), сообщает РБК со ссылкой на текст распоряжения начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Подлинность документа изданию подтвердил источник в Минобороны.

На территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов должно быть обеспечено до 30 марта, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, – до 1 июля этого года, говорится в документе от 2 февраля. Глушить сигналы будет управление войск радиоэлектронной борьбы, возглавляемое генерал-майором Юрием Ласточкиным.

По словам собеседника издания в Минобороны, решение связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии – аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов предполагает, что распоряжение может объясняться желанием военного командования пресечь утечки информации.

В распоряжении Кузнецова также говорится о личных телефонах, ноутбуках и планшетах военных. Генерал поручил главному управлению военной полиции Минобороны к 1 марта подготовить дополнение к соглашению между военным ведомством и Федеральной таможенной службой об информационном взаимодействии. Предполагается, что таможенники будут предупреждать военную полицию о провозимых военнослужащими «технических средствах личного пользования» на таможенных постах Чкаловский, Моздок, Новороссийск, где находятся аэродромы, с которых российские военные отправляются в том числе в Сирию.

Кроме того, Главному управлению связи Минобороны поручено увеличить на авиабазе Хмеймим количество общедоступных стационарных постов для ведения открытых международных переговоров и предусмотреть по заявке командующего российской группировкой создание таких постов на базе в Тартусе и оперативных группах «Дамаск» и «Алеппо». По данным источника РБК в Минобороны, стационарные посты – это телефонные кабинки, сейчас их для российских военных в Сирии катастрофически не хватает, потому в основном служащие звонят по мобильным телефонам.

Также на Хмеймиме до 1 июля поручено создать интернет-комнату с 30 рабочими местами для общения военнослужащих с членами семьи. В Тартусе будет организована аналогичная комната с пятью рабочими местами.

До 1 июня главное управление связи должно представить начальнику Генштаба Валерию Герасимову предложения о том, как обеспечить российских военных в Сирии мобильными телефонами «в соответствии с перечнем средств сотовой связи, разрешенных к использованию на нережимных территориях воинских частей», и сим-картами сирийских сотовых операторов MTN Syria и Syriatel.

К разрешенным моделям телефонов относятся кнопочные Alcatel OT-1016D, Alcatel One Touch 1020D, Alcatel One Touch 208, Nokia 105, Nokia 105 Dual sim, Samsung GT-E1200, Samsung GT-E1272, а также телефоны моделей TeXet TM-101 и TeXet TN-B219, уточнил РБК Паюсов.

Также согласно распоряжению планируется поставить до 1 июня в российские вооруженные силы около 1500 терминалов «Тонкий клиент» – мобильное устройство с защищенным каналом связи. Часть терминалов будет направлена в Сирию.

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