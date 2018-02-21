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Госдепартамент оценил ущерб от санкций против российской оборонки в $3 млрд

Действия администрации США позволили остановить «закупки определенных российских материалов и товаров» зарубежными партнерами на $3 млрд. Об этом на брифинге заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

По закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS) с 29 января госдепартамент имеет право ввести санкции в отношении потенциальных партнеров России по оборонному и разведывательному секторам. От введения новых санкций ведомство пока воздержалось. Ранее представитель госдепартамента пояснял, что иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок российского оружия на несколько миллиардов долларов.

Нойерт уточнила, что американские дипмиссии за рубежом получили от госдепартамента предписания отговаривать принимающие государства от делового сотрудничества с Россией и, прежде всего, с ее оборонно-промышленным сектором. Результатами, по ее словам, США удовлетворены.

Администрация США готова также рассмотреть введение санкций в отношении 13 россиян, против которых ранее выдвинул обвинение спецпрокурор по России Роберт Мюллер, отметила Нойерт. «Санкции - это то, что мы обычно не прогнозируем. Но мы, конечно, можем это рассмотреть», - пояснила она.

16 февраля власти США обвинили 13 россиян и три организации во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В их числе оказался знакомый президента Владимира Путина бизнесмен Евгений Пригожин и его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Также обвинения были выдвинуты против Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей».