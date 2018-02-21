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США пока не подтвердили поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

Госдепартамент США не смог подтвердить поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, отвечая на вопрос о поставках на брифинге, заявила: «Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, можем ли мы это подтвердить».

О начале подготовки к передаче Javelin Украине в конце января заявлял спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер. «Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и поставить на вооружение ВС», – рассказывал он. Волкер подчеркивал, что Javelin – «оборонная техника», полезная «только тогда, когда идет танковое наступление».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что поставки Javelin будут производиться за счет США. В бюджете Пентагона на 2018 г. предусмотрена военная помощь Украине на $350 млн.