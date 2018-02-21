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Списки избирателей к президентским выборам зачистят от проживающих за рубежом

Центризбирком утвердил поправки в инструкцию по составлению списков избирателей, предписывающие территориальным избирательным комиссиям не включать в списки избирателей по месту жительства граждан, находящихся на консульском учете как проживающих за рубежом.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, такая поправка позволит избежать двойного учета избирателей, которые числятся как проживающие в России, но на самом деле давно живут за границей.

Списки таких россиян должен предоставить МИД, следует из документа. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, такая работа уже идет и ЦИК совместно с МИДом удалось идентифицировать уже 357 000 избирателей, которые точно не будут голосовать в России. Он выразил уверенность в том, что этот список будет уточняться и увеличиваться. Всего, по данным ЦИК, за рубежом проживают 1 875 408 избирателей, т. е. почти 2% от списочной численности избирателей.

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