Движение на МЦК восстановлено после сбоя

Политика

Новости

«Коммерсантъ» узнал о специфике предвыборного послания Путина

Предвыборное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 1 марта, впервые будет «охватывать шестилетний период». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. До сих пор в послании парламентариям президент формулировал тезисы работы на ближайший год.

Поменяться может и место действия. Вместо Георгиевского зала Кремля послание может быть оглашено в Большом Манеже. Это должно подчеркнуть, что оно адресовано «всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам»», пояснил идею кремлевских политтехнологов собеседник издания. Помимо традиционной аудитории – законодателей, членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главы Счетной палаты, членов Госсовета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России – в этот раз среди приглашенных могут оказаться доверенные лица Путина как кандидата в президенты. Впрочем, в зале они будут присутствовать в другом качестве – как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание «носит конституционный характер». В штабе уточнили, что послание – это «рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата».

Последний раз Путин выступал с обращением к Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. Таким образом, это первый раз, когда нарушается «ежегодный» статус обращений, прописанный в Конституции. Впрочем, санкций за это Основной закон не предполагает.

Первоначально послание намечалось на конец ноября – начало декабря, когда президент традиционно дает большую пресс-конференцию. Его перенос был продиктован предвыборной логикой.