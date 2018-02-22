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С экс-гендиректора «Роснано» Меламеда сняли электронный браслет

Судебные приставы сняли электронные браслеты с экс-гендиректора «Роснанотеха» (реорганизован в «Роснано») Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 226 млн руб. Это означает, что им не продлен домашний арест, заявил адвокат обвиняемых.

«По информации, полученной мной от защитников Меламеда и Понурова, судебные приставы сегодня сняли с них электронные браслеты. Этот факт свидетельствует о том, что меры пресечения в виде домашнего ареста у них с сегодняшнего дня нет», - сообщил в четверг адвокат «Роснано» Александр Аснис. По его словам, какая-либо другая мера пресечения обвиняемым не избрана.

Накануне Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру уголовного дела Меламеда и Понурова, оставив без удовлетворения апелляцию прокурора на постановление Черемушкинского суда от 8 декабря 2017 г. о возвращении дела в надзорное ведомство в связи с грубыми нарушениями. Мосгорсуд оставил в силе постановление Черемушкинского суда о продлении домашнего ареста Меламеду и Понурову до 22 февраля, причем прокуратура не стала требовать продления меры пресечения.

По версии следствия, Меламед вместе с Понуровым и замгендиректора «Роснано» Андреем Малышевым организовал растрату 220 млн руб. средств госкорпорации путем заключения договора об оказании консультационных услуг с ИФД «Алемар», где он занимал пост вице-президента. Всем троим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Меламед был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 г. Понурова взяли под стражу, но по истечении предельного срока он также был переведен под домашний арест. Оба свою вину не признают. Находящийся за границей Малышев был объявлен в розыск и арестован заочно.

Показания по делу Меламеда давал председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. На слушаниях в суде 24 ноября он заявил, что решение о проведении тендера по оказанию консультационных услуг, который выиграл ИФД «Алемар», инициировал лично он, а не Меламед.

Чубайс считает, что Меламед не мог дать никаких поручений по заключению договора с «Алемаром», потому что к этому моменту уже не работал в компании и не имел отношения к выбору инвестконсультантов.