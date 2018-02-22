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Путин перечислил достижения Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества, перечислил главные достижения Вооруженных сил России за последние несколько лет. По его оценке, достигнуты передовые места в мире по качеству вооружений и боеготовности, обеспечена безопасность страны.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена», - сказал президент.

Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны - повышаться во всех составляющих.

Путин пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания, причем будет обеспечено развитие частей и соединений и специального, и общего назначения. «Опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров. Они уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность», - подчеркнул глава государства.

Особая роль в развитии и укреплении Вооруженных сил принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней, констатировал Путин. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на «отлично» знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.

«Еще раз сердечно поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества. Желаю успехов, здоровья и благополучия и вам, и вашим близким», - резюмировал Путин.