Политика

Новости

СМИ сообщили о причинах отправки истребителей Су-57 в Сирию

В Сирию перебросили несколько российских истребителей Су-57, подтвердил «Коммерсанту» источник в оборонной промышленности. Принципиальное решение об отправке самолетов в Сирию приняли по итогам закрытого показа самолета на авиасалоне в Жуковском, отметил собеседник издания. Непосредственную отправку Минобороны запланировало на февраль, приурочив это событие ко Дню защитника Отечества, рассказал собеседник, близкий к военному ведомству.

По неофициальной информации, переброска машин проходила в два захода, и сейчас в Сирии находится четыре таких истребителя, пишет газета. Один из собеседников издания уточнил, что переброска машин происходила в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения. Она проводится с лета 2017 г. В задачи Су-57 в Сирии входит апробация систем радиоэлектронной борьбы и радиолокации. О полноценном боевом применении речи пока нет.

Первый этап государственных испытаний Су-57 уже завершен. Второй планируется провести в 2019 г. После этого Минобороны планирует заключить с корпорацией «Сухой» контракт на первую эскадрилью – 12 самолетов Су-57. Именно столько самолетов концерн уже построил. Из них 10 проходят испытания и два могут поступить на вооружение уже в 2018 г.

Первые снимки российских Су-57 в Сирии появились в Twitter в среду, 21 февраля. На опубликованном видео было видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим.

У России появился Су-57