У России появился Су-57
Так будет называться серийный истребитель ПАК-ФА
Главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев впервые официально обнародовал название российского истребителя пятого поколения, созданного по программе ПАК-ФА: он получит индекс Су-57
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Ранее авиационный комплекс, проходящий испытания, был известен под предсерийным индексом Т-50
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«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем его величать именно так», – сказал Бондарев в интервью телеканалу «Звезда» 11 августа
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В практике ОКБ Сухого боевые машины получают нечетные номера, четные номера зарезервированы для спортивных (Су-26) и гражданских машин
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Индексы Су-37 и Су-47 уже заняты - это соответственно малосерийная и опытная машины. «Пятерка» в имени истребителя, очевидно, означает пятое поколение
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Су-57 — российский малозаметный истребитель пятого поколения, впервые поднялся в воздух в январе 2010 г. На фото президент России Владимир Путин после осмотра боевой машины
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