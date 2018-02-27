Политика

Новости

Песков: в Кремле не следят за скандалом вокруг депутата Слуцкого

Кремль не следит за скандалом вокруг депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам. «Нет, не следят», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за скандалом и планируется ли вмешательство.

22 февраля парламентский корреспондент Елизавета Антонова в эфире телеканала «Дождь» с лидером ЛДПР и кандидатом в президенты Владимиром Жириновским рассказала о том, что Слуцкий якобы приставал к работающим в Госдуме журналисткам. Она отметила, что с ней этого не случалось, но она об этом слышала от коллег. После эфира на сайте телеканала появилась заметка, в которой три пожелавшие остаться неизвестными журналистки рассказали о неподобающем поведении депутата.

Слуцкий заявил «Ведомостям», что обвинения в домогательствах могут быть предвыборной провокацией. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал обвинения в адрес Слуцкого грубым нарушением этики и предложил поставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя».

Во вторник, 27 февраля, телеведущая «Дождя» Ксения Собчак, также баллотирующаяся на пост президента, обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой организовать проверку, так как «подобные действия депутата» являются нарушением закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».