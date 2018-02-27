Reuters показало фото бразильских паспортов Ким Чен Ына и его отца

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Замглавного редактора RTVI рассказала о домогательствах Слуцкого

Заместитель редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала в эфире RTVI о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. По ее словам, это случилось, когда она работала на грузинский телеканал и договорилась со Слуцким об интервью. Когда журналистка приехала к депутату в Госдуму, то он, по словам Котрикадзе, прижал ее к стене и попытался поцеловать, однако ей удалось сбежать.

«Мы обязаны об этом говорить», - заявила Котрикадзе в прямом эфире RTVI.

Котрикадзе – первая журналистка, которая открыто рассказала об истории со Слуцким. 22 февраля парламентский корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Она сказала, что с ней подобного не случалось, но она слышала об этом от коллег. Жириновский ответил, что впервые об этом слышит и пообещал поговорить со Слуцким. После эфира «Дождь» выпустил материал, в котором о домогательствах со стороны Слуцкого рассказали анонимно три журналистки. Сам депутат сказал «Ведомостям», что это может быть предвыборной провокацией. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна (американский кинопродюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах. – "Ведомости") в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», - отметил он.

По словам Котрикадзе, она не предавала огласке этот случай, чтобы избежать неприятных последствий: «Мне было 26 лет. И тогда, оказавшись в Москве перед таким странным поведением человека, который мне казался очень солидным, мне было крайне трудно». Журналистка не исключила, что многие ее коллеги, не только девушки, сталкиваются с подобными ситуациями в разных органах власти, но просто об этом не говорят. «Мы понимаем всегда, что смысла об этом говорить нет, ты только навлечешь на себя огромное количество оскорблений, слов о вранье, о политических мотивах», - отметила Котрикадзе.

RTVI несет ответственность за все слова, сказанные в эфире, подчеркнул генеральный продюсер телеканала Алексей Пивоваров. Он также призвал других участников истории со Слуцким назвать свои имена. Первый шаг уже сделан, отметил Пивоваров.

27 февраля Жириновский сказал, что не будет разбираться в обвинениях против Слуцкого до президентских выборов. По словам лидера ЛДПР, «вызывает сомнения», что ранее об этом никто не заявлял. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не следит за ситуацией вокруг депутата Слуцкого.