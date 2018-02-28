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Песков назвал противоречивой информацию о запрете проводить спортивные соревнования в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не знают о возможном запрете России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, передает «Интерфакс».

Песков назвал поступающую по данной теме информацию противоречивой. «Мы не располагаем информацией о каких-то возможных обременениях или ограничениях в праве России проводить международные состязания», - сказал он.

Ранее в WADA сообщили, что Россия с 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных соревнований. Запрет на право подачи заявок вступит в силу с 1 апреля, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к этому времени не восстановят в правах. Соответствующие изменения руководство WADA внесло в кодекс организации еще в ноябре 2017 г. Осенью 2015 г. РУСАДА признали не соответствующим данному кодексу. РУСАДА на данный момент не восстановлена в правах. Вопрос о восстановлении могут рассмотреть на совете учредителей WADA в мае 2018 г.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по спорту и туризму Михаил Дегтярев заявил RNS, что Россия потребует внести изменения в дорожную карту по восстановлению в правах РУСАДА для того, чтобы Россия могла подавать заявки на проведение международных состязаний после 1 апреля, то есть с момента вступления в силу поправок в кодекс WADA.

На данный момент для полного восстановления РУСАДА от России требуют признать доклад Ричарда Макларена, в котором говорится, что в России во время Олимпиады-2014 в Сочи действовала «государственная допинговая система». «Доклад Макларена мы признавать не будем, потому что он основан на лживых заявлениях одного человека, это признала комиссия Шмидта, исполком МОК это зафиксировал своим решением», — отметил Дегтярев.

По его словам, ситуация с РУСАДА не повлияет на проведение в России чемпионата мира по футболу – 2018.

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