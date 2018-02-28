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Предправления «Сибура» назвал «фантомной болью» совместный с Sinopec проект в Китае

Ведомости
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«Сибур» временно отказался от реализации совместного с Sinopec проекта строительства каучукового завода в Китае, сообщил журналистам председатель правления российского нефтехимического холдинга Дмитрий Конов.

«Китайский каучуковый завод напоминает мне понятие "фантомные боли". Мы его спроектировали, взяли технологии, сделали проект, привязали его, а потом решили, что мы не будем пока его начинать, потому что нет рынка, - сказал Конов (цитата по ТАСС). - Но эта «фантомная боль» - в кавычках - завода в Китае преследует нас уже шестой или седьмой год».

В 2014 г. Sinopec и «Сибур» подписали соглашение о создании в провинции Чжэцзян на востоке Китая совместного производства бутадиена - нитрильного каучука. Данное сырье используется в нефтебуровой промышленности как уплотнитель для бензобаков и окон самолетов, а также для производства конвейерных лент в пищевой промышленности и прорезинивания тканей. 

Российская компания должна была получить в совместном предприятии 25,1%, китайский нефтехимический холдинг - 74,9%.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» сообщил о выигрыше арбитражного суда с «Газпромом» по транзиту газа

ТАСС/Ведомости
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Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины». Об этом в среду сообщил «Нафтогаз» в Twitter.

«По решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита», - сказано в сообщении. Это означает, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза», считает украинская компания.

В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину. Украинская компания должна заплатить около $2 млрд за ранее поставленный газ. Также арбитраж постановил, что «Нафтогаз» обязан ежегодно с 2018 г. «отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа». «Нафтогаз» тогда же объявил, что суд отклонил требование «Газпрома» в рамках принципа «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг., снизив цену на 27,4%. Компания оценила положительный эффект для себя от решения арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта.

В конце января «Нафтогаз» сообщил, что засекретил решение Стокгольмского арбитражного суда по второму спору с «Газпромом» - о транзите через Украину. Это сделано для того, чтобы не дать повода российской стороне отказаться от исполнения решения, объяснила компания.

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Бизнес
Новости

Fitch пересмотрит рейтинги «Норникеля» и UC Rusal из-за спора акционеров

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги «Норникеля» и UC Rusal на пересмотр на фоне спора акционеров первой компании. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Долгосрочные рейтинги «Норникеля» (ВВВ-) решено пересмотреть с возможностью понижения, а долгосрочный и краткосрочный рейтинги UC Rusal (ВВ- и В) - с «развивающимся» прогнозом.

Рейтинговое агентство решило пересмотреть рейтинги компаний, потому что UC Rusal просит у акционеров разрешения на «русскую рулетку». Fitch не может оценить вероятность срабатывания этого механизма, а также влияние, которое оно может оказать на кредитный профиль Rusal, поскольку возможны несколько результатов, отмечает агентство.

«Угроза постоянного конфликта за контроль в «Норникеле» создает негативное впечатление у инвесторов», – говорил крупнейший совладелец Владимир Потанин на встрече с основным акционером UC Rusal Олегом Дерипаской в декабре 2017 г. Тогда они встретились, чтобы обсудить принципы управления «Норникелем» после истечения пятилетнего периода, во время которого никто не имел права продавать свои доли в компании. UC Rusal попросила у акционеров разрешения на «русскую рулетку». Она была предусмотрена на случай разрешения острого конфликта между Потаниным и Дерипаской.

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Политика
Новости

Представитель России при ООН предупредил о провокациях с химоружием в Сирии

Интерфакс/Ведомости
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России известно о планируемых провокациях с использованием химического оружия в Сирии, в которых потом обвинят руководство страны, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Предупреждаем: мы знаем о готовящихся химических провокациях, чтобы выставить виновным Дамаск. Нам известно, какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят и кто в них участвует», - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

В январе 2018 г. Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

США выступили против российского предложения, настаивая на восстановлении Совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия. Представитель США в ООН Никки Хейли неоднократно заявляла, что Россия препятствует объективному расследованию. «Мы не собираемся принимать ни одно российское предложение, которое подрывает нашу способность достичь истины», - заявила она в конце января. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность на Дамаск за химическую атаку в Восточной Гуте 22 января, когда, по данным США, от газообразного хлора погибли 20 человек. По мнению Тиллерсона, в итоге ответственность за применение химического оружия в Сирии несет Россия.

В понедельник, 26 февраля, сирийская оппозиция сообщила о применении хлора в районе Эш-Шайфуния в Восточной Гуте. По неподтвержденным данным, при атаке погиб один ребенок, у 18 человек зафиксированы симптомы отравления хлором.

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Финансы
Новости

Бывших руководителей банка Snoras будут судить заочно в Литве

Ведомости/Интерфакс
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Бывших акционеров и руководителей обанкротившегося литовского банка Snoras Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова, которые скрылись из страны, в Литве будут судить заочно. Участковый суд Вильнюса в среду признал Баранаускаса и Антонова подозреваемыми. Это одно из важнейших условий для начала заочного судебного процесса, говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

Генпрокуратура в ближайшее время обратится в российские правоохранительные органы, чтобы информировать о предъявленных Антонову и Баранаускасу обвинениях и подать просьбу о международной правовой помощи в том, чтобы бывшие руководители банка Snoras были ознакомлены с предъявленными им подозрениями. Подобные действия вероятны и в отношении бывшего крупнейшего акционера банка Ukio bankas Владимира Романова.

Банк Snoras был принудительно национализирован в 2011 г. По версии Банка Литвы, он фальсифицировал отчетность, а также игнорировал призывы уменьшить риски. Регулятор недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд). После национализации банка президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что «деятельность Snoras можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего литовского общества». Антонову через Convers Group принадлежало 68,1% акций банка, Раймонду Баранаускасу – 25,3%.

В Литве Антонов и Баранаускас обвиняются в хищении средств Snoras на 565 млн евро, им инкриминируется «присвоение имущества в крупных размерах, подделка документов, ведение черной бухгалтерии и злоупотребление служебным положением». В январе 2014 г. британский суд разрешил экстрадировать обоих по запросу Вильнюса. Агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов россиянина сообщало в июле 2015 г., что Антонов после решения о его экстрадиции из Великобритании скрылся в России.

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Политика
Новости

Собчак дала оценку роли Жириновского в выборах

Ведомости
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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского допускают к участию в президентских выборах в качестве заградительного отряда, который все «превращает в цирк и нелепость». Об этом телеведущая и кандидат на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак написала в своем Instagram.

Она также отметила, что находится под впечатлением после совместного эфира. По ее словам, в 1990-х казалось, что «уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим». Однако спустя четверть века ничего нового, кроме него, так и не произошло, добавляет она. Собчак отмечает, что Жириновский продолжает играть эту «унылую роль» для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о вещах, которые действительно важны. Все это очень и очень грустно, подчеркивает она. Ей пришлось вылить на него воду, потому что он «зашелся в сквернословии», написала Собчак.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол в своем Twitter назвал эти дебаты успехом президента и кандидата в президенты России Владимира Путина: «Отдадим должное Путину. Эти так называемые дебаты ярко демонстрируют его успехи в деле создания фейковых оппонентов. Особенно отчетливо Путину помогает Жириновский».

Ранее Собчак и Жириновский принимали участие в дебатах на телеканале «Россия 1». Один из кандидатов в президенты России Сергей Бабурин сказал, что Жириновский поддерживает расстрел Верховного совета в октябре 1993 г. На что он назвал Бабурина лжецом. Собчак решила вмешаться в дискуссию и попросила лидера ЛДПР не переживать. В ответ на это начал ее оскорблять. В итоге Собчак взяла стакан и вылила воду на Жириновского. Дебаты шли в прямом эфире для Дальнего Востока, по московскому времени их покажут в 23.00.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

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Политика
Новости

Порошенко потребовал вернуть Крым вместе с украинскими кораблями

Ведомости
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Украина примет корабли из Крыма при одном условии – вместе с полуостровом. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко на пресс-конференции, передает телеканал «112 Украина».

Порошенко подчеркнул, что Украина «готова точно» принять корабли из Крыма. «Речь идет не о том, есть ли там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», – отметил украинский президент. Он выразил уверенность, что это единогласная позиция власти, народа и общества Украины. Для этого страна будет задействовать все возможные инструменты, которые есть в ее распоряжении: дипломатические усилия, санкционные, международные суды, добавил Порошенко. По его словам, Украина сделает все, чтобы вернуть Крым.

В январе 2018 г. российский президент Владимир Путин предложил вернуть Украине ее военную технику, которая осталась в Крыму после референдума. Украинские власти неоднократно говорили о необходимости вернуть боевую технику оттуда, отметил Путин. Он добавил, что Россия готова продолжить этот процесс и помочь транспортировать корабли в Одессу. По его словам, техника в плачевном состоянии. Однако командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко возразил, что техника не является хламом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал предложение российской стороны «жестом доброй воли». Он также подчеркнул, что это официальное предложение. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предлагал России вернуть военную технику из Крыма вместе с полуостровом.

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Недвижимость
Новости

Мединский предложил отдать усадьбы в частное владение ради их восстановления

Ведомости
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Министр культуры России Владимир Мединский предложил ради восстановления исторического облика русских усадеб передавать их или сдавать в аренду частным лицам. По его мнению, продать или сдать в аренду могут те здания, в которых не располагаются музеи, передает «Интерфакс».

Мединский считает, что российские усадьбы являются национальным достоянием, например, как замки Шотландии, Германии. «Это единственный способ их возрождения. Сдаваться в аренду, а в идеале продаваться. Тогда возрожденная усадьба станет частью культурного ландшафта, как отреставрированные храмы», - пояснил он во время рабочей встречи с членами Ассоциации владельцев исторических усадеб.

Мединский напомнил, что ранее усадьбы строились как место проживания владельца и передавались по наследству. «В такой же формат они должны возвращаться... как семейные владения», - добавил министр.

По его мнению, при этом владелец усадьбы «должен тратить деньги не на налоги, а на содержание памятника».

Самые дорогие особняки Москвы в открытой продаже

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Бизнес
Новости

В Казани из-за инцидента с бизнес-джетом задержаны 11 рейсов

Интерфакс
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11 рейсов были задержаны в аэропорту Казани на вылет и прилет из-за инцидента с самолетом бизнес-авиации Cessna-750, вернувшимся из Барселоны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта. «У самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны», - сказал источник. В результате была заблокирована единственная ВПП аэродрома.

Позднее канал Mash сообщил, что на борту находилась оперная певица, заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина. В Барселоне она исполняла главную партию в классической опере «Ромео и Джульетта» французского композитора Шарля Гуно.

Из-за инцидента в аэропорту Казани не смогли приземлиться пять самолетов, они перенаправлены в Самару и Уфу. Еще шесть задержаны на вылет. По сообщениям из соцсетей, задержка одного из рейсов превысила 1,5 часа. «Аэропорт возобновил работу около 19.40 мск. Аварийный самолет Cessna удалось отбуксировать с летного поля», - сказал собеседник агентства.

Длительное - c 17 часов - закрытие аэропорта было связано с поиском техники для буксировки аварийного самолета: искали подходящую сцепку.

Cessna-750 на 8-12 человек - один из самых крупных бизнес-джетов, его каталожная стоимость превышает $20 млн. На борту аварийного самолета находились шесть человек - четыре пассажира и двое членов экипажа.

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Бизнес
Новости

Bosco возобновит контракт на экипировку сотрудников МОКа

Ведомости
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Bosco вернется к исполнению соглашения об экипировке сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК) из-за восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, передает ТАСС со ссылкой на слова председателя совета директоров компании Михаила Куснировича.

«Я в своем письме президенту МОКа Томасу Баху говорил о том, что как только ОКР будет восстановлен в полном объеме, мы с новыми усилиями вернемся к исполнению нашего контракта. Он рассчитан до Олимпиады в Пекине», - рассказал Куснирович. По его словам, из-за запрета выступления российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане Bosco понесла потери. «Это все равно, что вы приготовили угощение, а гости не пришли. Но я думаю, что тяжелая страница перевернута», - сказал он.

В декабре после решения МОКа о приостановлении членства ОКР Куснирович заявил, что Bosco обратилась с просьбой не использовать бренд компании на форме во время проведения Олимпиады.

Bosco заключила контракт с МОКом на экипировку членов организации и сотрудников в 2016 г. Ранее МОК работал с Nike.

Советские и российские спортсмены на церемониях открытия Олимпийских игр

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Политика
Новости

WADA прокомментировало восстановление прав Олимпийского комитета России

Ведомости
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Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не окажет влияния на соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом RNS заявил представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

«Во избежание двусмысленностей необходимо отметить, что РУСАДА остается организацией, не соответствующей кодексу WADA и не выполнившей все условия дорожной карты для восстановления аккредитации», — пояснил он. WADA приостановило аккредитацию РУСАДА из-за допингового скандала в легкой атлетике в 2015 г.

МОК в среду сообщил, что получил последние результаты допинг-тестов российских спортсменов, принимавших участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане и они оказались отрицательными.

«Как указано в решении исполнительного совета от 25 февраля, приостановление членства ОКР автоматически отменяется с немедленным вступлением в силу», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в WADA заявили, что Россия с 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Запрет вступит в силу, если РУСАДА к тому времени не восстановят в правах. Соответствующие изменения совет WADA внес в кодекс организации в ноябре прошлого года. РУСАДА до сих пор не восстановлено в правах.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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Бизнес
Новости

«Роснефть» подала второе ходатайство об отмене обеспечительных мер к «Системе»

Ведомости
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«Роснефть» подала ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску к АФК «Система» и «Система-инвесту» на 170,6 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее «Роснефть» уже подавала ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску к «Системе» на 131,6 млрд руб. Суд рассмотрит заявления 1 марта.

Арбитражный суд Башкирии арестовал некоторые активы «Системы» в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» еще 12 декабря 2017 г. Ходатайство о поэтапном снятии арестов с активов «Системы» подано в рамках мирового соглашения, которое компании заключили в конце 2017 г. «Система» признала причинение убытков «Башнефти» и обещала выплатить 100 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского ОАО «Молоко»

ТАСС
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Россельхознадзор со 2 марта 2018 г. вводит ограничения на импорт продукции с белорусского предприятия «Молоко» из-за повторно выявленных в продукции остатков лекарств, сообщило ведомство.

«28 февраля повторно выявлены остатки лекарственных средств - антгельминтиков (альбендозол сульфон, два случая), а также первично выявлен антгельминтик (альбендозол сульфоксид) в сыворотке молочной концентрированной, произведенной белорусским предприятием ОАО "Молоко". По этой причине на поставки продукции с этого предприятия со 2 марта 2018 г. Россельхознадзором вводятся временные ограничения», - сообщил Россельхознадзор.

Кроме того, в связи с обнаружением остатков антибиотиков тетрациклиновой группы (доксициклин) в мясе птицы белорусского предприятия-производителя СПК «Агрокомбинат "Снов" Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении его продукции.

22 февраля 2018 г. Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в Россию наливного белорусского молока и прочего промышленного сырья. Но потом они были перенесены на 6 марта по «техническим причинам». Партии продукции, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты на границе после 18 часов 6 марта, будут возвращены в Белоруссию. Продукции в потребительской упаковке, т. е. пакетированного молока, сыров, масла, сметаны и проч., ограничения не коснутся, утверждали ранее в Россельхознадзоре.

В 2017 г. Белоруссия поставила в Россию около 296 200 т молока и сливок против 239 400 т годом ранее (рост на 23,7%). При этом поставки сгущенных и сухих молока и сливок сократились на 2,2% и составили около 187 700 т.

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