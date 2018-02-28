Предправления «Сибура» назвал «фантомной болью» совместный с Sinopec проект в Китае
«Сибур» временно отказался от реализации совместного с Sinopec проекта строительства каучукового завода в Китае, сообщил журналистам председатель правления российского нефтехимического холдинга Дмитрий Конов.
«Китайский каучуковый завод напоминает мне понятие "фантомные боли". Мы его спроектировали, взяли технологии, сделали проект, привязали его, а потом решили, что мы не будем пока его начинать, потому что нет рынка, - сказал Конов (цитата по ТАСС). - Но эта «фантомная боль» - в кавычках - завода в Китае преследует нас уже шестой или седьмой год».
В 2014 г. Sinopec и «Сибур» подписали соглашение о создании в провинции Чжэцзян на востоке Китая совместного производства бутадиена - нитрильного каучука. Данное сырье используется в нефтебуровой промышленности как уплотнитель для бензобаков и окон самолетов, а также для производства конвейерных лент в пищевой промышленности и прорезинивания тканей.
Российская компания должна была получить в совместном предприятии 25,1%, китайский нефтехимический холдинг - 74,9%.