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Путин обозначил отношение России к миротворцам ООН в Донбассе

Россия «минимум не против» размещения международного контингента в Донбассе, однако только при условии договоренностей с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Кремле.

«Теперь говорят: нет. Нужно, чтобы они [миротворцы ООН] находились везде, то есть фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия "за" или "против"? Мы как минимум не против, - сказал Путин. - Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать».

В сентябре 2017 г. Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения Украины и непризнанных республик. Госдепартамент США и власти Украины выступают за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва готова обсуждать ввод миротворцев в Донбасс только в контексте минских договоренностей. По их условиям сначала необходимо провести амнистию, затем ввести в действие закон об особом статусе Донбасса, включив его положения в конституцию Украины, и только после этого провести выборы.