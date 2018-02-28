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WADA прокомментировало восстановление прав Олимпийского комитета России

Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не окажет влияния на соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом RNS заявил представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

«Во избежание двусмысленностей необходимо отметить, что РУСАДА остается организацией, не соответствующей кодексу WADA и не выполнившей все условия дорожной карты для восстановления аккредитации», — пояснил он. WADA приостановило аккредитацию РУСАДА из-за допингового скандала в легкой атлетике в 2015 г.

МОК в среду сообщил, что получил последние результаты допинг-тестов российских спортсменов, принимавших участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане и они оказались отрицательными.

«Как указано в решении исполнительного совета от 25 февраля, приостановление членства ОКР автоматически отменяется с немедленным вступлением в силу», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в WADA заявили, что Россия с 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Запрет вступит в силу, если РУСАДА к тому времени не восстановят в правах. Соответствующие изменения совет WADA внес в кодекс организации в ноябре прошлого года. РУСАДА до сих пор не восстановлено в правах.

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