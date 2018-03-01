Россия и Индонезия подписали контракт на 11 истребителей Су-35
Подписан контракт с Индонезией на поставку 11 российских истребителей Су-35, сообщил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин. «Да, подписан», – процитировало Кожина агентство ТАСС.
Переговоры о поставке этих истребителей в Индонезию велись с 2012 г., а в августе 2017 г. было заключено соглашение между госкорпорацией «Ростех» и индонезийской государственной торговой компанией PT PPI о встречных поставках индонезийских товаров, таких как каучук и пальмовое масло, в рамках оплаты контракта на поставку истребителей Су-35. Стоимость контракта составит примерно $1,1 млрд, писали «Ведомости», из них приблизительно половина будет оплачена встречными поставками.
ВВС Индонезии уже имеют на вооружении 15 истребителей Су-27 и Су-30, поставленных в 2000-е гг. Многофункциональный истребитель Су-35 является глубокой модернизацией этих машин.