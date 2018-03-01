Кудрин рассказал о наработках для послания президента
Центр стратегических разработок (ЦСР) располагает серьезными наработками для выполнения задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, написал председатель совета ЦСР Алексей Кудрин в Twitter.
«ЦСР глубоко отработал по всем этим вопросам, – написал Кудрин. – Кроме того, у нас есть серьезные наработки по имплементации предлагаемых решений – дело именно за исполнением». Именно ЦСР пишет программу для кандидата в президенты Владимира Путина. «Наши предложения представлены в 39 докладах», – напомнил Кудрин.
Руководитель ЦСР счел правильным, что Путин начал послание с тезиса «расширить пространство свободы», и подчеркнул, что в послании есть все ключевые предложения ЦСР, в том числе технологическая революция, поддержка несырьевого экспорта и предпринимательства, приоритизация вложений в человеческий капитал, здравоохранение и инфраструктуру, реформа госуправления и развитие городов.
«Главный вызов, который обозначен в послании: «Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета», – резюмировал Кудрин.