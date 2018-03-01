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В США усомнились в словах Путина о ракете с ядерной силовой установкой

В США сомневаются в наличии у России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, о которой в своем послании сказал президент России Владимир Путин. Сразу несколько каналов, в том числе ABC и CNN, сообщили со ссылкой на источник, знакомый с оценкой российских ядерных проектов, что «США наблюдали несколько испытаний этой крылатой ракеты и все они завершились крушением».

Источник, близкий к ВПК, рассказал «Ведомостям», что радиационная безопасность при испытаниях ракеты была обеспечена. Ядерную установку на борту представлял электрический макет, говорит источник.

Сегодня Путин заявил, что в России в ответ на действия США по подрыву договоренностей по противоракетной обороне (ПРО) разработана крылатая ракета с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом, имеющая неограниченную дальность. Были показаны кадры старта этой ракеты и сама она в полете. Президент России сказал, что пуск ракеты был проведен с ядерной установкой. «В конце 2017 г. на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги», - говорится в стенограмме послания на сайте Кремля.