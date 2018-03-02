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На Украине временно ограничили потребление газа

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины временно ограничило потребление газа генерирующими компаниями, переведя их на использование мазута, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы министерства Игоря Насалика. Причиной решения стал создавшийся дисбаланс газа в 15-20 млн куб. м в сутки, объяснил он.

«План действий с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономии 15-20 млн куб. м газа в сутки», - уточнил он. Насалик добавил, что детским садам, школам и вузам Украины рекомендовано остановить работу до 6 марта включительно для экономии газа.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев 1 марта сообщил, что российская компания получила деньги от украинского «Нафтогаза» за поставки газа в марте, но сразу же вернула их. Это связано с отсутствием дополнительного соглашения к действующему контракту, которое стороны еще не согласовали. «Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», - говорил Медведев.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля частично удовлетворил требования украинской компании в споре с «Газпромом» о контракте на транзит газа. Суд обязал российскую сторону заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009-2017 гг. С учетом остатков выплат за газ российская компания по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должна Киеву $2,56 млрд. В целом с решением арбитража в «Газпроме» не согласились и пообещали защищать свои права всеми доступными способами в рамках закона.