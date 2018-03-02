Политика

Новости

Янукович рассказал о «считанных» встречах с Путиным

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал о «непростой ситуации» с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, трансляцию которой ведет ТАСС.

По словам бывшего украинского лидера, за последние четыре года он встречался с Путиным «считанные разы» и в целом «больше контактирует с его аппаратом». Янукович выразил надежду на встречу с российским президентом после того, как будут готовы предложения по мирному урегулированию в Донбассе.

«Надеюсь, если мы выйдем на какие-то решения по мирному урегулированию и у нас появится возможность их представить, такая встреча состоится», - сказал политик. Бывший президент Украины добавил, что готов приложить все усилия для объединения Украины и оказания помощи жителям Донбасса. Он подчеркнул, что сейчас главная задача - «остановить войну и установить перемирие», урегулировать военный конфликт мирным путем, объединить Донбасс с Украиной, таким образом сохранив целостность государства.

На пресс-конференции он рассказал, что не просил российские власти о вводе войск на Украину в начале 2014 г. «Опираясь на договор о взаимопомощи, я предлагал рассмотреть вопрос о введении полицейской миротворческой миссии», - объяснил Янукович. Его адвокат Виталий Сердюк отметил, что защита экс-президента Украины в ближайшее время опубликует обращение Януковича к российскому лидеру, сделанное в марте 2014 г. «Можно будет опубликовать текст обращения к Путину, с которым Виктор Федорович обратился в марте 2014 г., его же передадим и в суд. Надеемся, что тогда обвинения будут сняты», - сказал Сердюк.

Янукович уехал с Украины после февральских событий на майдане в 2014 г. 22 февраля 2014 г. Верховная рада поддержала постановление, согласно которому Янукович самоустранился от президентских обязанностей, в связи с чем были назначены внеочередные президентские выборы. Осенью того же года Путин подтвердил, что Россия помогла вывезти бывшего украинского лидера с территории Украины. С этого момента Янукович находится в России на основании временного убежища.

Как проходят ежегодные пресс-конференции лидеров стран