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ЦИК предупредил об административной ответственности за нарушение порядка дебатов

Кандидатам в президенты, направляющим доверенных лиц на дебаты вместо себя, придется письменно объяснять причину своего отсутствия. Такое разъяснение сделал в пятницу Центризбирком, передает корреспондент «Ведомостей».

Секретарь ЦИК Майя Гришина напомнила, что уважительной причиной для отсутствия кандидата закон признает болезнь или исполнение должностных обязанностей. Во всех остальных случаях он должен являться лично, либо доверенное лицо прибывает в студию с письмом, в котором кандидат объясняет причины отсутствия. Гришина напомнила, что за нарушение правил дебатов предусмотрена административная ответственность.

Впрочем, пока вопрос о привлечении к ответственности кандидатов, пренебрегающих своими обязанностями, не стоит, дала понять председатель ЦИК Элла Памфилова. Она сообщила, что в понедельник встретится со всеми участниками дебатов, чтобы уговорить их согласовать более удобный формат встреч: по закону количество участников каждого раунда дебатов может быть изменено с письменного согласия всех кандидатов, напомнила Памфилова. Кандидаты уже потеряли слишком много времени, чтобы позволить себе встречи формата «один на один», но вполне могут успеть договориться по поводу других, более удобных форматов, отметила она.

В любом случае это должно быть решение кандидатов, предъявлять претензии к Центризбиркому нет смысла, сказала Памфилова. «Но мы готовы содействовать», - заверила она.

Памфилова добавила, что Центризбирком передаст кандидатам или их представителям методички, документы, разъясняющие правила проведения дебатов и участия в них, установленные законодательством. Ранее в ЦИК поступили обращения от участников кампании, которые просили пересмотреть формат дебатов. Кроме того, о несогласии с ним многие кандидаты заявляли прямо в ходе совместных агитационных мероприятий.

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