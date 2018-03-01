Грудинин отказался от дальнейшего участия в теледебатах

Грудинин призвал Путина вступить с ним в дебаты Валерий Матыцин / ТАСС

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин во время дебатов на «Первом канале» отказался от дальнейшего в них участия, обвинив Центризбирком и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган».

«То, что сейчас здесь происходит, это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы - это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, когда у нас только по шесть минут [на выступление], необъяснимо никому», - заявил Грудинин в своем заключительном слове.

По его словам, руководство телеканалов проигнорировало обращение кандидатов с просьбой изменить формат дебатов.

«Центральная избирательная комиссия и центральные каналы не хотят, чтобы мы (кандидаты. - "Ведомости") спорили один на один, взяли сделали из этих так называемых дебатов шоу и занимаетесь только одним - тем, что вы портите отношение к президентским выборам», - высказался коммунист.

«Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», - подчеркнул Грудинин, после чего покинул студию.

В Instagram он вызвал на дебаты действующего президента и кандидата в президенты Владимира Путина. «Владимир Владимирович, очевидно, что первые два места [на выборах] займем мы с Вами. Так давайте же проявим уважение к избирателям и проведем для них настоящие выборы с настоящими дебатами», - написал Грудинин. Путин, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца, стал единственным кандидатом, отказавшимся от участия в дебатах.

Ранее руководитель избирательного штаба Ксении Собчак Тимур Валеев рассказал «Ведомостям», что Грудинин, Собчак и Владимир Жириновский договорились нарушать навязанный им формат дебатов: они будут вступать в полемику друг с другом, хотя официальный сценарий этого не предусматривает. Такая договоренность была достигнута во вторник после дебатов на ОТР.

Договоренность стала ответом кандидатов на крайне неудачный, с их точки зрения, формат: семь человек должны дебатировать одновременно, при этом они не общаются между собой, а лишь отвечают на вопросы ведущего. Кандидаты также выражали недовольство навязанными темами дебатов и временем трансляции. Жириновский во время утренних дебатов на «Первом канале» заявил, что в такое раннее время их попросту никто не посмотрит. Дебаты на «Первом канале» транслируют с 8.10, на «ТВ Центре» - с 17.00, на «России 24» - с 19.05, на ОТР - с 21.05, на «России 1» - с 00.15.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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