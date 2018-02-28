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Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

Кандидат на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» - телеведущая Ксения Собчак во время дебатов на телеканале «Россия 1» облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ответ на оскорбления, передает РИА «Новости». Дебаты шли в прямом эфире телеканала «Россия 1» на Дальний Восток, на европейскую часть России их покажут в 23.00 мск.

Инцидент произошел во время выступления другого кандидата — Сергея Бабурина. Он заявил, что Жириновский поддержал расстрел Верховного Совета в октябре 1993 г. В ответ лидер ЛДПР назвал Бабурина лжецом. После этого в дискуссию вступила Собчак, которая посоветовала Жириновскому не переживать так сильно, в ответ лидер ЛДПР оскорбил ее несколько раз, назвав «дурой». Собчак облила его водой из стакана. После этого он начал нецензурно выражаться. Жириновский попросил ведущего дебатов Владимира Соловьева «убрать» Собчак из студии. Телеведущая призывала лидера ЛДПР к спокойствию и попросила не оскорблять ее.

Дебаты на «России 1»: Жириновский начал перебивать Бабурина, Собчак призвала лидера ЛДПР успокоиться, тот начал ее оскорблять и получил свой стакан воды.



Содержательную часть дебатов вы сможете увидеть вечером.https://t.co/ttqMkWQwxw — Собчак против всех (@kandidatprotiv) 28 февраля 2018 г.

Дебаты кандидатов в президенты на «России 1» посвящены обороноспособности страны и армии. В дебатах участвуют семь кандидатов в президенты: Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов (Партия роста), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

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