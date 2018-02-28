Собчак, Жириновский и Грудинин договорились нарушать регламент дебатов

Андрей Гордеев / Ведомости

Ксения Собчак, Павел Грудинин и Владимир Жириновский договорились нарушить навязанный им формат предвыборных дебатов – они будут вступать в полемику друг с другом, хотя официальный сценарий этого не предусматривает. Как рассказал руководитель штаба Собчак Тимур Валеев, такая договоренность была достигнута во вторник после записи первого раунда дебатов на ОТР. Решение стало ответом на крайне неудачный, с точки зрения участников кампании, формат совместных агитационных мероприятий: семь кандидатов в президенты должны дебатировать одновременно, при этом они не общаются между собой, а лишь отвечают на вопросы ведущего. «Это единственное, что мы можем, – говорит Валеев. – По закону ни один канал не может вырезать ни секунды, даже если это идет в записи, поэтому кандидаты могут, договорившись друг с другом, менять формат и даже задавать друг другу вопросы. Если они будут все вместе оппонировать ведущему, у него не будет никаких шансов».

Реализовывать согласованную стратегию участники начали уже в ходе следующего раунда дебатов на «Первом канале» (записывались во вторник, в эфир вышли в среду утром), где дружно заявили о несогласии с предложенным форматом. «Вы нам указываете, какие темы, где стоять... Может, мы хотим друг с другом дебатировать, это не дебаты, это школьный урок: ты скажи, ты скажи», – возмущался Жириновский. Собчак заявила, что настаивает на прямом эфире и переводе дебатов в вечерний прайм-тайм. Грудинин откровенно игнорировал заявленную тему дебатов: у его избирателей вопросов по внешней политике вообще нет, зато они спрашивают, как бороться с бедностью, сообщил он. Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин говорит, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже подал в комиссию официальное обращение по поводу имитации теледебатов.

Активнее всего включились в несанкционированные дебаты Собчак и Жириновский, заполнявшие бодрой перебранкой нечастые паузы в эфире «Первого канала». В студии Владимира Соловьева на канале «Россия 1», где велась запись вечернего эфира, Собчак выплеснула на Жириновского стакан воды, а он обозвал ее «отвратительной бабой», «сумасшедшей дурой» и даже нецензурно. Запись оказалась доступна на YouTube еще до выхода в эфир. Представитель Григория Явлинского сказал «Ведомостям», что кандидат от «Яблока» в договоренности не участвует, доверенное лицо Бориса Титова Сергей Демин признался, что ему пока неизвестна позиция кандидата (он находился в командировке), но до сих пор он претензий к формату дебатов не заявлял. Предложенный телеканалами формат вполне позволяет донести до телезрителей суть выдвинутой Титовым «Стратегии роста», что, собственно, и является целью кампании.

ТВЦ оказался единственным телеканалом, предложившим что-то нетрадиционное: первые семь из восьми эфиров пройдут в формате «кандидат дня», участники дебатов по очереди будут объявляться главным героем, а остальные – получать возможность задавать герою вопросы. Темы дебатов, как выяснили «Ведомости» путем опроса штабов, не согласовывали с кандидатами и они везде одинаковы. Более того, одна и та же тема запланирована к обсуждению в один день на разных телеканалах и радиостанциях. Так, в среду, 28 февраля, темой дня стала внешняя политика. Затем кандидаты будут говорить об экономической и финансовой политике, образовании и социальных лифтах, развитии культуры и искусства (здесь же поднимут тему сохранения исторической памяти). Затем кандидаты поговорят о развитии промышленности и производства, ответят на новые вызовы (такие, как кибербезопасность и цифровая экономика) и в итоге придут к национальной идее.

Центризбирком в среду также принял решение подготовить рекомендации телеканалам об условиях допуска в федеральный теле- и радиоэфир доверенных лиц кандидатов. Поводом стало обращение члена ЦИК от ЛДПР Сергея Сироткина. Он напомнил, что по закону доверенные лица могут заменять кандидатов, только если те больны или находятся при исполнении должностных обязанностей. Это так, признала председатель ЦИК Элла Памфилова, но комиссия не может диктовать условия организациям телерадиовещания: они самостоятельно принимают решение о допуске участников дебатов. Валеев говорит, что расписание дебатов не оставляет кандидатам выбора: успеть везде невозможно, и не самые популярные площадки им придется переуступить доверенным лицам.