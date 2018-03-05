Политика

Новости

Бизнес-омбудсмен Титов провел сеанс связи с беглыми предпринимателями

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Боис Титов провел внеочередное заседание «Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции"» по обращениям четырех беглых российских предпринимателей, которые находятся в розыске. В частности, Центр принял к производству обращение основателя розничного холдинга «Марта» Георгия Трефилова (находится в Англии, объявлен в международный розыск в 2010 г. по обвинению в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб.).

Трефилов участвовал в обсуждении по скайпу. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием «хоть сегодня» - но проблема в том, что производство по его уголовному делу приостановлено и сотрудничать просто не с кем.

По версии следствия, Трефилов принял участие в хищении кредитов путем выдачи поручительства. При этом он представлял в качестве залога имущество, которое либо уже было заложено, либо ему не принадлежало.

Сам Трефилов называет претензии к себе необоснованными, а также утверждает, что имел место рейдерский захват его бизнеса. Он указывает, что по делу не были назначены необходимые экспертизы, которые могли бы опровергнуть версию следствия: стоимость кредитов многократно превосходила стоимость залога. Кредиты были погашены еще до возбуждения уголовного дела, которое само по себе стало результатом действий сотрудника прокуратуры, вымогавшего у Трефилова деньги. Факт вымогательства впоследствии подтвердился, сотрудник прокуратуры был осужден, но дело против Трефилова так и не закрыли.

Также в заседании Центра принял участие гендиректор ЗАО «Спецстройжилье - груп» Эрнест Ким, он задержан по запросу Генпрокуратуры в Греции и в течение последнего времени ожидает в местной тюрьме вопроса об экстрадиции. Кима подозревают в мошенничестве в связи с заключением договора о предварительной продаже квартиры, хотя спор с приобретателем давно завершился мировым соглашением. Калужанин Леонид Кураев, которого подозревают в хищении линии по производству структурированного соевого белка, вышел на связь из Испании.

По словам Титова, самый важный вопрос при работе с обращениями уехавших предпринимателей - это изменение меры пресечения, следующий этап - прекращение самого дела.