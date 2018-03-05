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Маттео Ренци оставил руководство демпартии Италии после неудачи на выборах

Экс-премьер Италии Маттео Ренци на пресс-конференции в понедельник объявил о решении покинуть пост секретаря демпартии Италии. «Очевидно, что я оставляю руководство демократической партией», - сказал Ренци.

Он заявил, что гордится работой партии за последние годы, но при этом поражение на парламентских выборах было «ясным и очевидным». От коалиции с каким-либо «экстремистским» блоком демпартия отказывается и переходит в парламентскую оппозицию, объявил Ренци.

О решении Ренци уйти в отставку ранее со ссылкой на источники в партии сообщало агентство АНСА. Агентство называет прошедшие парламентские выборы, на которых демократы не смогли набрать и 20% голосов в каждой палате, «темнейшим часом» для партии.

Демократическая партия Италии, согласно последним данным подсчета голосов, набрала в воскресенье 18,7% голосов избирателей в нижней палате парламента Италии и 19,1% в верхней палате. Всего левоцентристы набрали порядка 22,9% голосов в Палате депутатов и 23% в Сенате, правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони по итогам подсчета большинства голосов получает 37% в нижней и 37,5% в верхней палате, а движение «Пять звезд» - 32,6% и 32,2% соответственно. Подсчет голосов продолжается.

Ренци был переизбран национальным секретарем демократической партии 30 апреля 2017 г. Он занимал эту должность также с декабря 2013 г. по февраль 2017 г. Пост премьер-министра Италии Ренци занимал с 2014 по 2016 г., он подал в отставку после того, как граждане Италии не поддержали его план конституционной реформы. Премьер-министром Италии вслед за Ренци стал его однопартиец Паоло Джентилони.