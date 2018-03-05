«Дождь» узнал о намерении «Роснефти» провести опрос сотрудников о выборах
«Роснефть» хочет провести опрос сотрудников о предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на три источника в компании.
Руководство нефтяной компании собрало начальников всех управлений, перед ними поставили задачу собрать у подчиненных в письменном виде информацию о выборах. В частности, необходимо узнать, на каком участке будет голосовать сотрудник и с кем из родственников он пойдет. Однако один из собеседников телеканала уточняет, что распоряжение носит рекомендательный характер. Другой источник добавляет, что отдел кадров одной из дочерних компаний разослал сотрудникам информацию с рекомендацией сходить на выборы. Если кто-то будет в командировке, то он должен будет сообщить о прикреплении к участку по месту пребывания, добавил он.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. «Дождь» напоминает о ст. 7 закона «Об основных гарантиях прав избирателей», в котором говорится, что голосование на выборах является тайным и исключает возможность какого-либо контроля со стороны.