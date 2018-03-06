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СМИ сообщили о возможном запуске ядерного реактора в КНДР

Северная Корея предположительно возобновила производство плутония для своей ядерной программы. К такому выводу пришли эксперты сайта 38 North американо-корейского института Джона Хопкинса. Сайт занимается отслеживанием информации о КНДР.

Вывод о возможном возобновлении производства плутония сделан на основе спутниковых снимков ядерного научно-исследовательского центра КНДР в Йонбене. Там расположен ядерный реактор мощностью 5 МВт, который, по мнению экспертов, подает признаки активности. Об этом свидетельствуют шлейфы пара, выходящие из генераторного зала, а также растаявший лед вблизи реактора. Эксперты указывают, что при работе реактора должно фиксироваться увеличение сброса охлажденной воды, чего в данном случае не наблюдалось. Они не исключают, что КНДР расширила мощности водопровода, по которому охлаждающая вода сбрасывается непосредственно в реку – чтобы скрыть следы работы реактора.

Также издание отмечает, что в южной части Йонбена был создан военный палаточный лагерь, а вокруг комплекса отмечалась повышенная активность персонала. Авторы не исключают, что лагерь понадобился для нового строительства.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 5 марта принял делегацию из Южной Кореи, в которую входят 10 высокопоставленных чиновников, включая руководителя Национальной разведывательной службы и советника президента по национальной безопасности.

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