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ЦИК готов рассмотреть жалобы на показ фильма «Крым» в «день тишины»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова рассмотреть возможные жалобы на запланированный накануне выборов показ фильма «Крым» на «Первом канале», сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Я не имела возможности посмотреть этот фильм, и мне трудно сказать, есть ли там признаки агитации. Но, если кто-то считает, что его права будут нарушены, он вправе обратиться с жалобой в ЦИК, и мы внимательным образом ее рассмотрим», – сказала Гришина.

Художественный фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова будет показан на «Первом канале» 17 марта, накануне выборов президента России, сообщали ТАСС в пресс-службе телеканала. Снятая при поддержке Минобороны кинолента повествует об истории любви киевской журналистки и жителя Севастополя, которая разворачивается весной 2014 г. в период присоединения полуострова к России.

Выборы президента России пройдут 18 марта, день официального присоединения Крыма к России. По избирательному законодательству в предшествующий выборам «день тишины» запрещена любая публичная агитация за кандидатов.

Ранее представители оппозиции увидели признаки агитации в показе в период избирательной кампании на «Первом канале» документального сериала «Путин» режиссера Оливера Стоуна. По просьбе ЦИК показ финальной серии был отложен до завершения президентских выборов.