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Песков опроверг сообщения об авторстве диссертации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что диссертация Владимира Путина была написана ректором Горного университета Владимиром Литвиненко. Ранее с такими заявлениями выступила дочь Литвиненко.

«Здесь нечего комментировать. Это не так», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник. Он также призвал обратить внимание на сами заявления дочери Литвиненко: «Они не носят полностью утвердительный характер и изобилуют сослагательными наклонениями», – отметил представитель Кремля.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко – бывший научный руководитель Путина и сопредседатель его предвыборного штаба. Журнал Forbes в 2017 г. оценил состояние Литвиненко в $850 млн (122-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России).

В понедельник дочь Литвиненко Ольга в интервью «Радио Свобода» заявила, что ее отец написал докторскую диссертацию Путина. В 1997 г. Путин защитил диссертацию на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений».

Ольга Литвиненко утверждала, что ее отец «организовал незаконный бизнес – изготовление диссертаций». «Брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит, мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац», – описывала она процесс. Цены на эти услуги, по ее словам, начинались от $30 000 за кандидатскую диссертацию и от $50 000 за докторскую.

Ольга Литвиненко с 2011 г. живет за границей. В интервью «Дождю» она утверждала, что ее отец незаконно удерживает ее ребенка.

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