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Российские военные предложили боевикам в Восточной Гуте выехать вместе с семьями

Российские военные предложили боевикам в Восточной Гуте (пригород столицы Сирии Дамаска) выехать из этого осажденного региона вместе с семьями и личным оружием, сообщает агентство Reuters. Российские военные гарантируют безопасный проезд до районов, контролируемых сирийской оппозицией рядом с турецкой границей.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в понедельник российскому Центру примирения «удалось организовать въезд в Восточную Гуту гуманитарного конвоя ООН с 247 т продовольствия и предметов первой необходимости для мирных жителей». «Конвой был готов к эвакуации из опасных районов до 1000 мирных жителей, однако поздно ночью смог вывезти только 13 человек, включая пятерых детей. Для их встречи продолжали работу пункты приема мирных жителей, а также дежурные бригады скорой помощи, готовые доставить раненых и больных в сирийские медучреждения», - заявил Конашенков.

Конашенков призвал США обеспечить доставку гуманитарной помощи в контролируемый ими лагерь беженцев «Рукбан» на юге Сирии.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин сказал, что сегодня в районе пункта пропуска Мухайям Аль-Вафедин и прилегающих районов снизилась интенсивность обстрелов. «Не исключено, что это связано с рассмотрением членами некоторых НВФ нашего предложения по выходу из зоны», - отметил он. Очередная - восьмая по счету - гуманитарная пауза действовала сегодня с 9 до 14 часов.

В понедельник Минобороны сообщило о продолжающихся боях в Восточной Гуте, обстрелах Дамаска и отсутствии для мирных жителей возможности покинуть район боевых действий по организованному безопасному коридору.

Аналогичные действия российские военные предприняли в ноябре 2016 г. во время освобождения от боевиков Восточного Алеппо, чем тогда воспользовались несколько тысяч боевиков с семьями.