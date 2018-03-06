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Власти Москвы назвали дату конца зимы

Зимняя по характеру погода сохранится в Москве еще две недели - предстоят и морозы, и снегопады, заявил сегодня заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «В ближайшие сутки снова ожидаем небольшой снегопад - сантиметра на два, а сразу после праздника, в будущий понедельник, еще сантиметров семь снега», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

«Сегодня ночью синоптики прогнозируют минус 18 и вплоть до субботы - не меньше минус 15. В общем, по нашим данным, до двадцатых чисел марта зима в Москве будет еще в разгаре», - подчеркнул руководитель комплекса городского хозяйства.

По его оценке, сильные снегопады этой зимы комплекс ЖКХ столицы переносит сложнее, чем обычную для Москвы зиму с оттепелями и снежными зарядами. «Нынче он (снег) мало того, что рушится на город лавинообразно, но еще и морозы все время стоят приличные - минус 15-18… Поэтому снег большей частью приходится вывозить. Вывезли за сезон его уже более 41 млн куб. м, в то время как в прошлом году 25,6 млн, в позапрошлом - 19,1 млн», - сказал Бирюков.

Он пояснил, что коммунальные службы Москвы сейчас работают круглосуточно. «В самые снежные дни до 60 000 человек и до 17 000 единиц уборочной техники. На оплату работы этих людей и спецтехники бюджет тратит дополнительные средства», - добавил Бирюков.

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