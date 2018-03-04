Москву вновь занесло снегом
В столице действует желтый уровень погодной опасности
В ночь на 4 марта в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр
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В столице действует желтый уровень погодной опасности
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По прогнозам Росгидромета, снегопад не прекратится до понедельника, 5 марта
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МЧС предупредило, что в течение воскресенья в столице ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с
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Несколько десятков рейсов задерживаются в воскресенье в московских аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания»
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Прирост снега в Москве в воскресенье и ночь на понедельник может составить до 15 см, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
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Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, рассказал Бирюков
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По словам заммэра, на улицах задействовано порядка 10 000 единиц специализированной техники
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Петр Бирюков предупредил о новом снегопаде 7 и 8 марта
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По словам чиновника, к 8 марта в Москве может выпасть месячная норма осадков
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