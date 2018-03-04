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Десятки рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за снегопада

Несколько десятков рейсов задерживаются в воскресенье в московских аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 10.12 мск, во «Внуково» задерживались два рейса, в «Домодедово» – 11, из «Шереметьево» вовремя не могли вылететь 24 самолета. Кроме того, 18 рейсов были отменены: два - во «Внуково» и 16 - в «Домодедово».

По прогнозам синоптиков Росгидромета, сильный снегопад не прекратится до понедельника, 5 марта. МЧС предупредило, что в течение воскресенья в столице ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с.

В ночь на 4 марта в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. В столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

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