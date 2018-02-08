Стиль жизни / Линии жизни

Куда исчезает снег с улиц Москвы

Ежедневно коммунальщики вывозят более миллиона кубометров снега
Выбор редактора
Комментарии  ()
alexxmac
21:12 08.02.2018
Как лежал так и лежит. шел пятый день
00
Комментировать
Фото