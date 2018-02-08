Куда исчезает снег с улиц Москвы
Ежедневно коммунальщики вывозят более миллиона кубометров снега
Около 80 млн кубометров снега коммунальным службам необходимо вывезти из Москвы для устранения последствий сильнейшего снегопада, который обрушился на город 3-4 февраля.
«Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 млн кв. м. И 8 млн кв. м — площадь убираемых крыш. Примерно около 180 млн кв. м. Умножаем на 45 см выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется вывезти», — объяснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
«Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 млн кв. м. И 8 млн кв. м — площадь убираемых крыш. Примерно около 180 млн кв. м. Умножаем на 45 см выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется вывезти», — объяснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
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По словам Бирюкова, снег на московских улицах круглосуточно убирают 72 000 человек, а также около 16 200 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Каждый день с улиц Москвы вывозят более 1,2 млн кубометров снега
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедший в Москве снегопад самым сильным за последние 100 лет. Снега на городских улицах так много, что его не успевают вывозить на снегоплавильные пункты
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В 90-е годы прошлого века снег с московских улиц сбрасывали в Москву-реку и Яузу, что приводило к загрязнению водоемов. Вместе со снегом в воду попадал мусор и антигололедные химические вещества. Сейчас снег вывозят на снегоплавильные комплексы
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За сутки снегоплавильная станция может растопить от 3500 до 9000 кубометров снега. Всего в Москве таких станций более 50. Также есть около 150 мобильных снегоплавильных комплексов
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Каждая снегоплавильная станция в день принимает до 400 грузовых машин. Если привезенная масса снега твердая, то ее сначала дробят. После этого снег отправляют плавиться в камеру с теплой водой
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Затем из растопленной воды убирают мусор и вывозят его на свалку. Воду сливают в канализацию
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Снегоплавильный комплекс состоит из приемного бункера, бака для воды и емкости для топлива. Он работает от дизельного генератора
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За час мобильный снегоплавильный комплекс может растопить 20 кубометров снега. За сутки - около 500 кубометров снежной массы
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В тех районах, где нет подобных комплексов, снег утилизируют «сухим способом» - вывозят на специальные полигоны в Подмосковье
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В Подмосковье около 600 свалок для снега
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На таких свалках снег лежит до поздней весны
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