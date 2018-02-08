Куда исчезает снег с улиц Москвы

Кардашов Антон / АГН «Москва»

Около 80 млн кубометров снега коммунальным службам необходимо вывезти из Москвы для устранения последствий сильнейшего снегопада, который обрушился на город 3-4 февраля.

«Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 млн кв. м. И 8 млн кв. м — площадь убираемых крыш. Примерно около 180 млн кв. м. Умножаем на 45 см выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется вывезти», — объяснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков

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