Как Москва проиграла десятидневную битву с сугробами
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
С 2011 г. столичные власти ежегодно проводят Московский урбанистический форум. Он задуман как международная площадка для обмена мнениями и опытом – в прошлом году, например, его посетило 10 847 участников из 68 стран. Ключевая тема, которая кочует из форума в форум, – создание комфортной городской среды. Особенно любят ее обсуждать в контексте конкуренции мегаполисов.
Москва изо всех сил старается соответствовать статусу мировой столицы: благоустраивает улицы, расширяет тротуары, строит парки. Но погода иногда подводит: почти полгода в Москве зима, снег может идти с октября по март. Вот и в начале февраля подвела: во время снегопада 3–4 февраля выпала месячная норма осадков. Это самый сильный снегопад за 100 лет, комментировал его заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков: высота снежного покрова достигла 47 см.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}