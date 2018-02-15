Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Цифра недели: Москва пообещала ликвидировать последствия снегопада за 10 дней

Как Москва проиграла десятидневную битву с сугробами

Последствия рекордного снегопада не были полностью ликвидированы в срок
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С 2011 г. столичные власти ежегодно проводят Московский урбанистический форум. Он задуман как международная площадка для обмена мнениями и опытом – в прошлом году, например, его посетило 10 847 участников из 68 стран. Ключевая тема, которая кочует из форума в форум, – создание комфортной городской среды. Особенно любят ее обсуждать в контексте конкуренции мегаполисов.

Москва изо всех сил старается соответствовать статусу мировой столицы: благоустраивает улицы, расширяет тротуары, строит парки. Но погода иногда подводит: почти полгода в Москве зима, снег может идти с октября по март. Вот и в начале февраля подвела: во время снегопада 3–4 февраля выпала месячная норма осадков. Это самый сильный снегопад за 100 лет, комментировал его заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков: высота снежного покрова достигла 47 см.

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