Мэрия Москвы пообещала убрать сугробы с улиц за шесть дней

После того как снегопад в городе закончился, высота снежного покрова составила 47 см снега Ярослав Чингаев для Ведомостей

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал, сколько потребуется времени коммунальным службам для расчистки города от снега. «При существующих нормативах последствия такого аномального снегопада ликвидируются за 10 дней, но городским службам поставлена задача справиться раньше», - передал он «Ведомостям» через представителя. Сильный снегопад обрушился на Москву 3 февраля и продолжался двое суток, т. е. власти Москвы уберут снег к четвергу, 15 февраля.

По его словам, количество техники и рабочих на московских улицах не уменьшилось. «В последние сутки [9 февраля.] работают более 17 000 единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, порядка 70 000 рабочих», - добавил заммэра. «В первые дни снегопада техника работала на основных магистралях и дорогах окружного значения, затем переместилась на дороги в округах, дворовые территории, во внутриквартальные проезды», - пояснил Бирюков.

За прошедшие сутки [8 февраля] из Москвы вывезли 1,25 млн кубометров снега, а с начала зимнего сезона городские улицы, дворы и крыши освободили от 20 млн кубометров снега, говорится на сайте мэрии.

Около 80 млн кубометров снега коммунальным службам необходимо вывезти из Москвы для устранения последствий снегопада. «Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 млн кв. м и 8 млн кв. м — площадь убираемых крыш. Примерно около 180 млн кв. м. Умножаем на 45 см выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется вывезти», — пояснял несколько дней назад Бирюков.

Работы по ликвидации последствий снегопада ведутся круглосуточно. После того как снегопад в городе закончился, высота снежного покрова составила 47 см снега. По словам Бирюкова, москвичи жалуются на шум от техники в ночное время. Были случаи, когда в рабочих «летели продукты питания». Достаточно много примеров, когда некоторые «нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту [снегоуборочную] технику», говорил он.

Для более эффективной расчистки городских парковок коммунальные службы используют манипуляторы. Они поднимают автомобили для того, чтобы рабочие могли убрать заносы, после автомобиль ставят на место.

Как говорится на сайте мэрии, уборку последствий снегопада у подъездов, во дворах и на улицах столицы отслеживают при помощи системы видеонаблюдения. Операторы Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) осуществляют контроль при помощи 140 000 камер. Специалисты ЦАФАП также в режиме онлайн контролируют сбор снега и его вывоз на снегоплавильные пункты. Вся коммунальная техника в Москве оснащена системой ГЛОНАСС.

мэрия Москвы

6 февраля мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить уборку снега. «После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем», - писал он в Twitter. Столичный градоначальник ранее назвал прошедший снегопад самым сильным за последние 100 лет.