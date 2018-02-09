Виды на Москву с сугробами выше человеческого роста
Снежные завалы с улиц мэрия пообещала убрать к 15 февраля
Власти Москвы пообещали убрать сугробы и завалы снега с улиц к четвергу, 15 февраля. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. На фото: Архивный переулок в Хамовниках
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По словам Бирюкова, количество техники и рабочих на московских улицах не уменьшилось. На фото: район Хамовники
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8 февраля из Москвы вывезли 1,25 млн кубометров снега, уточнил Бирюков. Во время съемки снег начали вывозить и с Архивного переулка
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В центре к 9 февраля убрать снег успели далеко не со всех улиц. На фото: Мясницкая
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Из-за сильного снегопада за три дня 3-5 февраля в столице выпало более месячной нормы осадков. На фото: Мясницкая
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Во многих районах коммунальные службы призвали автомобилистов самих расчищать свои парковочные места. На фото: Ксеньинский переулок
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Также на тротуары и проезжую часть коммунальщики сваливают снег с крыш домов. На фото: Несвижский переулок
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Площадь Революции
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Несвижский переулок
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Мясницкая улица
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