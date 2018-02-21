Авиакомпания I Fly потеряла треть парка из-за снегопадов

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Два Аirbus 330 были повреждены из-за снегопада Макстим Стулов / Ведомости

Чартерная авиакомпания I Fly (аффилирована с туроператором Tez Tour) временно потеряла из-за снегопадов 3–4 февраля часть флота: у двух ее дальнемагистральных судов Airbus 330 были повреждены двигатели, им потребовался ремонт, рассказали менеджеры двух авиакомпаний и подтвердил менеджер I Fly. В эти же дни у «Аэрофлота» из-за попадания в двигатели при посадке снега и льда вышли из строя 19 Airbus 320.

Получается, из-за снегопадов выбыла треть парка I Fly, у нее пять А330 и один Boeing 757, это самая маленькая из пяти российских авиакомпаний, специализирующихся на чартерных туристических перевозках (746 600 пассажиров в 2017 г.).

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