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Росавиация подтвердила факты повреждения самолетов из-за снегопада

Руководитель Росавиации Александр Нерадько подтвердил, что во время сильного снегопада в российских аэропортах были повреждены двигатели нескольких самолетов. «Это бывает, когда снег, даже сухой легкий снег, попадает в газовоздушный тракт двигателей, и приводит к повреждению лопаток двигателей», – пояснил Нерадько (цитата «Интерфакса»).

По словам руководителя Росавиации, ничего страшного в этом нет, но требуется замена поврежденных элементов. Нерадько добавил, что «в снегопад такой интенсивности, который был, аэропорты в других государствах просто бы закрылись».

В выходные на европейскую часть России обрушился сильный снегопад с порывистым ветром, который продлился три дня. За это время у «Аэрофлота» вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320, рассказал «Ведомостям» источник в авиакомпании. Также не летали 26 самолетов SSJ100. Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих судов затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей, сказал собеседник.

На Москву обрушился снегопад