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Кадыров рассказал о сложных погодных условиях в районе крушения Ми-8

Вертолет погранвойск разбился в Чечне высоко в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет, принадлежащий погранслужбе», - сказал собеседник агентства. По его словам, крушение вертолета произошло в узком ущелье, где «горные хребты расположены на небольшом расстоянии друг от друга». Он уточнил, что погодные условия в районе крушения в этот момент «были сложными», не раскрывая деталей.

На месте инцидента работают спасательные службы военного ведомства, МЧС, медицинские бригады Минздрава, включая Центр медицины катастроф. Чеченский лидер выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате катастрофы. В минздраве Чечни уже подтвердили гибель трех человек. «На месте [крушения] работают четыре медицинские бригады Итум-Калинского и Шатойского районов, а также две бригады Центра медицины катастроф», - уточнили в пресс-службе.

Катастрофа произошла 7 марта в горах на юге республики в пограничной с Грузией зоне. Ранее источник «РИА Новости» говорил о минимум пяти погибших из девяти находившихся на борту. Число погибших может достигать восьми, указывал источник ТАСС в экстренных службах. Официальной информации о причинах крушения воздушного судна пока нет.