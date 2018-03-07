По факту крушения вертолета Ми-8 в Чечне возбуждено уголовное дело

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Британская полиция назвала отравление Скрипаля попыткой убийства

Полиция Великобритании расследует отравление российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери как покушение на убийство. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, передает Reuters.

Дело рассматривается как серьезный инцидент, связанный с попыткой убийства при помощи нервно-паралитического вещества, сообщил Роули. Он не раскрыл, о каком именно веществе идет речь. Помимо Скрипаля и его дочери, в тяжелом состоянии находится полицейский, который первым приехал на место происшествия, уточняет BBC. Однако, по словам Роули, нет свидетельств о широком распространении угрозы здоровью людей.

Расследование может занять еще несколько дней, сказал Роули. Пока британская полиция хочет поговорить со всеми, кто находился в центре города в день происшествия. Никаких больше официальных подробностей инцидента пока нет.

В понедельник, 5 марта, бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии у торгового центра в Солсбери на юго-западе Англии. Сейчас они находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось, что они подверглись воздействию «неизвестного вещества».

Скрипаля обвиняли в России в шпионаже для Великобритании. Он провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. президент России Дмитрий Медведев выпустил указ о помиловании нескольких человек, в том числе и Скрипаля. В тот же год бывший полковник ГРУ получил убежище в Великобритании.

Великобритания рассмотрит вопрос о новых санкциях в отношении России, если будет доказана причастность российских властей к отравлению Скрипаля, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Россия готова к сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, он не удивился обвинениям в отношении России.