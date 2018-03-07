Новости
Политика
Новости

По факту крушения вертолета Ми-8 в Чечне возбуждено уголовное дело

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело о нарушении правил полета, повлекшем тяжкие последствия. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СКР).

«По факту крушения вертолета Ми-8 в Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)», - отмечается сообщении.

Следствие установило, что Ми-8 выполнял плановый полет. Вертолет принадлежит местной войсковой части.

При попытке захода на посадочную площадку в горной местности Ми-8 столкнулся с землей. На месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа. Погибли шесть человек, один человек обнаружен в тяжелом состоянии.

Выбор редактора
Политика
Новости

Грудинин решил не отдавать эфирное время дебатов другим кандидатам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не будет отдавать эфирное время другим кандидатам несмотря на то, что сам отказался от дальнейшего участия в дебатах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу избирательного штаба политика Вячеслава Тетекина.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Грудинина отдать свое эфирное время другим кандидатам. Она отметила, что так будет «честнее». Другие кандидаты могли бы поделить это время между собой, отметила Памфилова.

Грудинин решил лично не участвовать в дебатах, но полностью от времени не отказывался, отметил Тетекин. «Согласно избирательному законодательству, вместо Грудинина в дебатах выступают доверенные лица, думаю, ярость наших недругов связана с их блестящими выступлениями», – сказал глава избирательного штаба политика. По его словам, в предложении Памфиловой нет практического смысла.

Кандидат в президенты от КПРФ отказался участвовать в дебатах 1 марта. Он обвинил ЦИК и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган».«Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», – сказал Грудинин и покинул студию.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Британская полиция назвала отравление Скрипаля попыткой убийства

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция Великобритании расследует отравление российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери как покушение на убийство. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, передает Reuters.

Дело рассматривается как серьезный инцидент, связанный с попыткой убийства при помощи нервно-паралитического вещества, сообщил Роули. Он не раскрыл, о каком именно веществе идет речь. Помимо Скрипаля и его дочери, в тяжелом состоянии находится полицейский, который первым приехал на место происшествия, уточняет BBC. Однако, по словам Роули, нет свидетельств о широком распространении угрозы здоровью людей.

Расследование может занять еще несколько дней, сказал Роули. Пока британская полиция хочет поговорить со всеми, кто находился в центре города в день происшествия. Никаких больше официальных подробностей инцидента пока нет.

В понедельник, 5 марта, бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии у торгового центра в Солсбери на юго-западе Англии. Сейчас они находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось, что они подверглись воздействию «неизвестного вещества».

Скрипаля обвиняли в России в шпионаже для Великобритании. Он провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. президент России Дмитрий Медведев выпустил указ о помиловании нескольких человек, в том числе и Скрипаля. В тот же год бывший полковник ГРУ получил убежище в Великобритании.

Великобритания рассмотрит вопрос о новых санкциях в отношении России, если будет доказана причастность российских властей к отравлению Скрипаля, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Россия готова к сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, он не удивился обвинениям в отношении России.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кадыров рассказал подробности крушения вертолета Ми-8

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крушение вертолета Ми-8 произошло из-за сильного порыва ветра, всего погибло шесть человек. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Вертолет Ми-8 отвозил пограничников на заставу, он снизился, чтобы они сошли, отмечает глава Чечни. Вертолет завис в двух метрах от земли, когда произошел резкий порыв ветра, двое пограничников успели спрыгнуть, добавил он. Вертолет упал в пропасть с обрыва, в нем находились семь человек, написал Кадыров. По его словам, из них пять человек погибли, двоих извлекли, но один из них скончался в республиканском госпитале. Второй выживший сейчас в стабильно тяжелом состоянии, его могут перевезти в Москву, добавил Кадыров. «Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу и приношу искренние соболезнования семьям погибших», – отметил глава Чечни.

Ранее стало известно, что вертолет погранвойск Ми-8 разбился в Чечне высоко в горах в узком ущелье. Он столкнулся с землей при попытке зайти на посадочную площадку, сообщал Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили об отравлении Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

На это указывают медицинские и химические показания, пишет издание. Источники The Guardian не уточняют, чем именно были отравлены Скрипаль и его дочь, однако самые известные вещества такого типа – это зарин и vx. Последним ранее был отравлен Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра Maltings в Солсбери на юго-западе Англии 5 марта. Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Он получил $100 000 за информацию, которую поставлял с 1990-х гг., по данным российской стороны. Скрипаль провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. его помиловали. В этом же году он получил убежище в Великобритании.

Официальная причина отравления Скрипаля и его дочери пока не озвучена. Однако вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко сообщила британским СМИ, что произошедшее со Скрипалем «очень похоже» на произошедшее с ее мужем.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Airbus планирует сократить более 3700 рабочих мест

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Airbus планирует сократить 3720 рабочих мест, передает BFM TV. Такое решение было принято на заседании совета предприятия, которое прошло в городе Бланьяк (рядом с Тулузой, юг Франции), где расположены штаб-квартира Airbus и часть ее заводов.

По словам представителя компании Жан-Марка Эскурру, сокращение рабочих мест произойдет в основном в Германии, Испании, Великобритании и Франции. В частности, во Франции на заводах в Сен-Назере, Нанте и Тулузе будут сокращены 470 рабочих мест.

Сокращения связаны с низким спросом на пассажирский самолет А380, а также на новый военно-транспортный самолет А400М.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» объявил о закрытии фотохостинга «Фотки»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс» объявил о закрытии просуществовавшего более 10 лет фотохостинга «Фотки». Изображения и фотографии пользователей перенесут на «Яндекс.Диск». Об этом говорится в сообщении компании.

«27 апреля мы начнем переносить контент на "Яндекс.Диск", где ваши фотографии будут в полной сохранности. Вы сможете их редактировать, составлять из них альбомы и делиться ими с другими людьми. Ссылки на снимки, размещенные на "Яндекс.Фотках", будут работать по-прежнему», - уточняется в пресс-релизе.

Как отметили в компании, сейчас пользователи предпочитают хранить фотографии в облаке, делятся ими в основном в соцсетях. «На "Диск" можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на "Фотки" - нет... На "Диск" сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на "Фотки", - отметили в компании.

Перенести снимки на «Диск» можно уже сейчас, нажав кнопку «Переехать на Яндекс.Диск». Фотографии будут храниться на «Яндекс.Диске» в специальной папке, она не будет занимать места в облаке.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

Выбор редактора
Политика
Новости

Комиссия Госдумы по этике потребовала объяснений от Слуцкого

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия Госдумы по этике попросила депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в письменном виде дать ответ на обвинения в домогательствах. Об этом «Дождю» рассказал глава комиссии Отари Аршба.

По его словам, после этого комиссия сможет собраться и начать рассматривать вопрос в рамках своей компетенции. При этом он добавил, что если есть претензии уголовного характера, нужно обращаться в следственные органы, комиссия Госдумы по этике их подменять не может. Дату заседания по ситуации со Слуцким назначат после 19 марта, уточнил Аршба Русской службе ВВС. Он добавил, что некоторые из тех, кто жаловался в комиссию Госдумы по этике, написали также обращения в прокуратуру. Их имена он не назвал.

Скандал со Слуцким развивается с 22 февраля. Тогда парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала, что слышала от работающих в Госдуме журналисток о домогательствах со стороны Слуцкого. Жириновский пообещал проверить информацию. После этого «Дождь» выпустил материал, в котором трое журналисток анонимно рассказали о домогательствах Слуцкого. Сам депутат назвал это предвыборной провокацией.

После этого публично о домогательствах Слуцкого рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова. У последней есть запись разговора с депутатом, во время которого он вел себя непристойно и предлагал ей быть его любовницей. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», – прокомментировал ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистками 7 марта.

Выбор редактора
Политика
Новости

МВД назвало причину задержания гендиректора «Красавиа»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректора авиакомпании «Красавиа» Ивана Попова задержали в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос о мере пресечения, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России.

Дело, возбужденное по ст. 160 УК (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) в отношении Попова, находится в производстве транспортной полиции.

Следствие установило, что Попов до назначения на должность гендиректора «Красавиа» руководил частной авиакомпанией и заключил договор на оказание услуг по ремонту агрегатов и компонентов воздушных судов.

По данным следствия, с марта 2015 г. по апрель 2016 г. подозреваемый подписывал фиктивные акты выполненных работ, зная о том, что ремонт не осуществлялся. В результате этих действий со счета авиапредприятия на счет обслуживающей компании незаконным путем было перечислено не менее 38 млн руб. Этими деньгами, по данным следствия, впоследствии Попов распорядился по своему усмотрению. По решению суда Попов арестован.

Выбор редактора
Технологии
Новости

МТС выкупила у АФК «Система» свои акции на 930 млн рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Структура АФК «Система» - Sistema Finance S.A. - продала более 3,1 млн обыкновенных акций МТС дочерней компании оператора - ООО «Стрим диджитал». Сделка совершена в рамках программы МТС по обратному выкупу акций. Об этом говорится в сообщении АФК «Система».

Сумма сделки составила приблизительно 930 млн руб. Эффективная доля «Системы» в капитале МТС не изменилась и составляет 50,004%.

Решение о трехлетней программе обратного выкупа акций совет директоров МТС принял еще в апреле 2016 г. По условиям программы МТС собирается в ближайшие три года потратить на выкуп акций до 30 млрд руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Путин подписал закон о передаче Росимуществу акций Промсвязьбанка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский президент Владимир Путин подписал закон, из которого следует, что правительство может принять от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) акции Промсвязьбанка. Документ вступает в силу со дня опубликования и уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в нем указано, что правительство имеет право принять в 2018 г. от АСВ все обыкновенные акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд руб. по той цене, по которой они достались АСВ.

АСВ выкупит акции Промсвязьбанка, оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г., уточняет «Интерфакс». Промсвязьбанк будет передан в собственность Росимущества.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 г. санируется через Фонд консолидации банковского сектора. До этого основными владельцами банка были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Ранее стало известно, что они разделили активы после краха Промсвязьбанка. Дмитрию теперь полностью принадлежит банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы, Алексею – «Техносерв» и IT-бизнес.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Германии скончался бывший гендиректор Nestle

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Германии в возрасте 90 лет скончался бывший гендиректор, председатель совета директоров Nestle Гельмут Маухер. Об этом говорится в сообщении компании.

Маухер умер в Бад-Хомбурге в собственной резиденции. «Маухер посвятил большую часть жизни Nestle... Большая часть того, что мы имеем сейчас, — заслуга Хельмута Маухера», — приводятся в сообщении слова нынешнего председателя совета директоров Пола Бюльке.

Маухер начал свою карьеру в Nestlе в Германии. В 1980 г. он переехал в Швейцарию и стал вице-президентом компании. В 1981 г. его назначили главным исполнительным директором Nestlе. С 1990 по 1997 г. Маухер одновременно был председателем правления и гендиректором. Он продолжал работать в качестве председателя правления Nestlе с 1997 по 2000 г.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото