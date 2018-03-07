МВД назвало причину задержания гендиректора «Красавиа»
Гендиректора авиакомпании «Красавиа» Ивана Попова задержали в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос о мере пресечения, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России.
Дело, возбужденное по ст. 160 УК (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) в отношении Попова, находится в производстве транспортной полиции.
Следствие установило, что Попов до назначения на должность гендиректора «Красавиа» руководил частной авиакомпанией и заключил договор на оказание услуг по ремонту агрегатов и компонентов воздушных судов.
По данным следствия, с марта 2015 г. по апрель 2016 г. подозреваемый подписывал фиктивные акты выполненных работ, зная о том, что ремонт не осуществлялся. В результате этих действий со счета авиапредприятия на счет обслуживающей компании незаконным путем было перечислено не менее 38 млн руб. Этими деньгами, по данным следствия, впоследствии Попов распорядился по своему усмотрению. По решению суда Попов арестован.