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CIT назвала фейком заявление боевиков об обстреле разбившегося в Сирии Ан-26

Информация об ответственности сирийской группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России) за сбитие российского Ан-26 может быть недостоверной, говорится в заявлении группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Ливанская газета Ad-Diyar со ссылкой на заявление «Джейш аль-Ислам» сообщила, что группировка взяла на себя ответственность за крушение самолета с высокопоставленными военными у аэродрома Хмеймим — боевики обстреляли самолет из пулеметов в ответ на операцию в Восточной Гуте.

Однако издание не приводит ссылку на заявление группировки, которое в том числе отсутствует в англоязычном Twitter и арабоязычном Telegram-канале «Джейш аль-Ислам», отмечает CIT. Даже если бы группировка сообщила о сбитии самолета, это едва ли заслуживало бы доверия, указывают расследователи: на данный момент «Джейш аль-Ислам» практически не присутствует в провинции Идлиб, которая примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза. Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте, где она обороняется против наступающих проправительственных сирийских сил.

Доказательством причастности к сбитию российского самолета могла бы послужить публикация видео его падения, однако до сих пор в сети размещались исключительно фейки, например видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области в 2017 г., подчеркивает CIT.

Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Все находящиеся на борту 39 человек погибли. По информации Минобороны, среди них были 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор. Военное ведомство исключило обстрел самолета, назвав предварительной причиной крушения техническую неисправность.