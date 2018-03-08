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В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета

В Киеве в ночь на 8 марта на улице Владимирская, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестный выстрелил из гранатомета по ресторану, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отдел коммуникации полиции города.

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция опросила персонал заведения и изъяла записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как «к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета». Неподалеку от ресторана была обнаружена отстрелянная пусковая труба.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

По данным Espreso.tv, выстрел был совершен по помещению ресторана «Лео», в результате около 50 кв. м заведения выгорело, из-за взрыва в доме разбились окна.