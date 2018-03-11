Лавина отрезала от транспортного сообщения десять сел в Дагестане
В Рутульском районе Дагестана сошла лавина, сообщает региональное управление МЧС. Разрушений и пострадавших нет, работники дорожной службы расчищают автомобильную дорогу.
Нарушено транспортное сообщение с 10 населенными пунктами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. Работы по расчистке дороги планируется завершить к 18.00 мск.
Утром в воскресенье лавина также сошла на 108-м км дороги Бежта - Анцух Бежтинского участка, пострадавших нет. Вечером в субботу лавина сошла в Цунтинском районе Дагестана. МЧС выпустило экстренное предупреждение, согласно которому до вечера 11 марта в горах Республики Дагестан выше 1500 м лавиноопасно.